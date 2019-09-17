قطاع السجون يوافق على التماس 7 من نزلاء سجن دمنهور لزيارة ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
وافق قطاع السجون على التماس 7 من نزلاء سجن دمنهور "رجال" بزيارة ذويهن من نزلاء سجن دمنهور "نساء" – أمهاتهم وزوجة أحدهم- حيث تمت الزيارة، وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.
يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والإجتماعي لهم داخل محبسهم.
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