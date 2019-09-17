الاستثمار: 10 مليارات دولار حجم الاستثمارات الهولندية المباشرة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستثمارات الهولندية تحتل المركز الثاني بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، برصيد 10 مليارات دولار، موزعة على 648 شركة.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع جديد لشركة فارم فريتس مصر، للبطاطس المصنعة بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، باستثمارات أكثر من 40 مليون دولار، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة.

ودعت الوزيرة، خلال جولة افتتاح المصنع، رئيس شركة فارم فريتس، والمستثمرين الهولنديين في مصر إلى المشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه يمكن لهؤلاء المستثمرين خلال المؤتمر بحث عقد الشراكات والاتفاقات الثنائية مع الحكومات والشركات الأفريقية، بغرض التوسع في التصدير والاستثمار في القارة، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أطلقها الرئيس السيسي هذا العام، بالإضافة إلى تواجد ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الذين يدعمون حركة الاستثمار في مصر والقارة.