"فارم فريتس" تفتتح مصنعا جديدا باستثمارات 40 مليون دولار بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

افتتحت شركة فارم فريتس مصر، العاملة في مجال صناعة المنتجات الغذائية المجمدة، اليوم الثلاثاء، مصنعا جديدا لإنتاج البطاطس المصنعة، بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة 9300 متر مربع باستثمارات تُقدر بأكثر من 40 مليون دولار.

وحضر الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي.

وقال أحمد صديق العضو المنتدب لشركة "فارم فريتس مصر"، إن المصنع الجديد يقدم أحدث تكنولوجيا التصنيع والتغليف في المنطقة، والتي تجعل البطاطس أكثر قرمشة وبنكهات مختلفة، فضلاً عن قدرة المصنع الاستيعابية للعمالة المباشرة التي تبلغ ما يقرب من 100 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 5000 عمالة غير مباشرة.

وأضاف صديق أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 50 ألف طن، ليصل بذلك إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 150 ألف طن، مشيرا إلى أن تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية مع تزايد فرص التصدير التي تستهدفها خلال الفترة القادمة لتصل إلى أكثر من 65% من إنتاج الشركة يتم تصديرها إلى 20 دولة مختلفة.

وأشار إلى زيادة عدد منتجات الشركة بأكثر من 25%، حيث تقدم فارم فريتس مصر حاليا لعملائها ما يقرب من 18 منتجا مختلفة النكهات.

وذكر صديق: "نعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 30 عاماً ونؤمن بأن مصر تمتلك مقومات عديدة تجعلها مركزاً هاماً للتصدير، وهو الأمر الذي دفعنا لإنشاء مصنعنا الجديد حيث نستهدف زيادة في صادرات الشركة خلال الفترة القادمة تصل لأكثر من 65% من إنتاجنا بنكهات مختلفة".

وتابع: "سوق البطاطس بمصر واعد وينمو بقوة لأنه منظومة متكاملة، وهناك تغير في أنماط الاستهلاك ونحن في فارم فريتس نسعى لمواكبة هذا التطور من خلال تقديم كل ما يحقق لعملائنا الرفاهية ويساعدهم على تطوير أنماطهم الاستهلاكية".

واستطرد صديق قائلا:" بدأنا استثماراتنا في مصر برأسمال 2.5 مليون دولار، واستمرت فارم فريتس في ضخ استثمارات جديدة منذ دخولها إلى السوق المصرية، وتعمل الشركة على إعادة استثمار جزء كبير من أرباحها في التطوير سواء في عمل توسعات للمصنع أو رفع كفاءة خطوط الإنتاج".

كما تمكنت الشركة من زيادة قدرتها الإنتاجية منذ بداية عملها في مصر، حيث بدأت بزراعة 700 فدان، ووصلت حاليًا الى أكثر من 17 ألف فدان، بحسب صديق.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد القومي والذي يوفر الغذاء الآمن للمواطنين، ويسهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب.

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال العام الماضي نحو 2 مليار و830 مليون دولار، كما بلغت خلال الشهور السبع الأولى من العام الجاري مليار و826 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و699 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة قدرها 7.5%، وفقا للوزير.

Advertisements

وأضاف الوزير أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشمل أسواق المملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والمغرب، والكويت.

كما تشمل أهم بنود الصادرات المصرية في هذا القطاع البطاطس المصنعة، والبصل المجفف، ومنتجات الألبان، والأسماك، والتوابل، والخضروات المجففة والمجمدة، والزيوت، والفاكهة المجففة والمجمدة، والعسل، والعصائر، بحسب الوزير.

وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة بقطاع التصنيع الغذائي بهدف تحسين تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلي والسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لجعل مصر محورا صناعيا وتصديريا للصناعات الغذائية لأسواق الدول العربية، وأسواق منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن توسع شركة فارم فريتس الهولندية في مصر، يأتي تأكيدًا على تحسن بيئة الاستثمار في مصر، وجاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة.

وأضافت أن الشركة ستكون من أوائل المستفيدين من التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على قانون الاستثمار خلال العام الحالي، ومن أهمها استفادة الشركات التي تنفذ توسعات من مزايا التأسيس من حوافز وضمانات.

وذكرت الوزيرة أنه بهذا التوسع ستستطيع الشركة تعزيز مكانتها كأكبر شركة لإنتاج البطاطس في مصر، بقدرة إنتاجية تتخطى 150 ألف طن سنويًا، وتُضاعف صادراتها وتفتح أسواقا جديدة للتصدير، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير نصف إنتاجها إلى 22 دولة حول العالم، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الهولندية في مجال الصناعات الغذائية إلى مصر.

وأشارت إلى "قصة النجاح" التي تحققها الشركة في التوسع في استثماراتها كشراكة بين المستثمر العربي والمستثمر الهولندي، مؤكدة أن أكثر من 70% من المنتج في المصنع الجديد محلي، وهو أمر رائع في ظل تعظيم المكون المحلي.

وأعربت الوزيرة، عن حرص وزارتها على تقديم كافة الحوافز والتيسيرات للمصدرين من أجل التوسع في استثماراتهم في مصر، مؤكدة التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وإزالة أية عقبات تواجهه من أجل التوسع في استثماراته في مصر.

ودعت الوزيرة، رئيس شركة فارم فريتس، والمستثمرين الهولنديين في مصر للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه يمكن لهؤلاء المستثمرين خلال المؤتمر بحث عقد الشراكات والاتفاقات الثنائية مع الحكومات والشركات الأفريقية، بغرض التوسع في التصدير والاستثمار في القارة، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أطلقها الرئيس السيسي هذا العام، بالإضافة إلى تواجد ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الذين يدعمون حركة الاستثمار في مصر والقارة.

ورأسمال شركة فارم فريتس مصر هولندي سعودي إماراتي، ومع بدء تدشين المصنع الجديد سيكون لدى الشركة فارم فريتس مصر أكثر من 900 موظف في الشركةـ فضلاً عن أكثر من 15000 عمالة مباشرة وغير مباشرة.