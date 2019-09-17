"صحة الإسكندرية" تطلق برنامجًا لرصد ومكافحة الأمراض المعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للشئون الوقائية، اليوم الثلاثاء، تفعيل برنامج تدريبي للعاملين بالصحة، لرصد ومكافحة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، والتدريب على أعمال البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية NEDSS.

وقالت "الفناجيلي" إن البرنامج استهدف تدريب مسئولي الرصد الصحي بالمناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بالإسكندرية، وبلغ عدد المتدربين ٣٥ متدربًا، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الله، مديرة إدارة الترصد والوبائيات، وتجرى فعاليات البرنامج بمركز التدريب بمنطقة سموحة التابع للوزارة.

وبدوره أوضح الدكتور هشام الفيشاوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أن الورشة تستهدف رصد ناقلات الأمراض ودراسة مقاومتها للمبيدات الحشرية، وتحديث رسم الخريطة الحشرية لمصر، حيث تساعد هذه الخريطة في تحديد أنواع الحشرات المتواجدة في كل محافظة وطرق مقاومة كل منها بأساليب لا تضر البيئة واستخدام مبيدات صحة عامة لا تؤذي المواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج يشارك به متخصصون في مكافحة ناقلات الأمراض من الإسكندرية و13 محافظة بالوجه البحري، كما يجرى تعاون بين إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبمشاركة معهد بحوث الحشرات لتدريب مديري مكافحة الحشرات بمحافظات الجمهورية المختلفة.

من ناحيته أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن برامج تدريب العاملين بمديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها تلقى اهتماما كبيرًا من كافة الإدارات الفنية ، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على الأطباء والتمريض بل تشمل كافة فئات العاملين بالقطاع الصحي بالإسكندرية، لما له من أثر في رفع كفاءتهم وتحسن وتطوير الخدمات الصحية.

