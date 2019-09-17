روسيا: نأمل أن تمهد القمة الثلاثية في تركيا الطريق لتسوية الصراع في سوريا

عبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمل بلاده في أن تمهد القمة الثلاثية المرتقبة بين روسيا وإيران وتركيا يوم الإثنين المقبل، الطريق إلى تسوية الصراع في سوريا.

قال نيبينزيا، في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "بالطبع، أحد الأشياء الرئيسية التي سيناقشها القادة الثلاثة هو تنفيذ مذكرة سوتشي بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا".

أضاف السفير، وفقًا لوكالة أنباء

(تاس) الروسية،" نعلم أن هناك مشكلات مع هذه المذكرة، ونأمل حقًا في أن يحقق الاجتماع في تركيا انفراجة، ويتعين على كل جانب أن يقوم بدوره".



وتابع" لن أستبق النتائج، نتطلع إلى اختتام هذه المفاوضات لتسهم في الحل السلمي ليس في إدلب فحسب، بل في سوريا بأكملها".

ومن المقرر انعقاد القمة الثلاثية بين إيران

وروسيا وتركيا - التي تركز على مناقشة الأوضاع في سوريا - في أنقرة بتركيا يوم الاثنين المقبل، ووصف القادة الثلاثة هذه القمة بأنها "حدث مثمر وناجح للغاية"، واتفقوا على عقد القمة التالية في العاصمة الإيرانية طهران.يذكر أن قادة روسيا وإيران وتركيا اجتمعوا في أول قمة لهم حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2017، وعقدوا ثلاثة اجتماعات أخرى حول التسوية السورية، الأول في أنقرة في أبريل 2018، والثاني في طهران في سبتمبر 2018، والثالث في سوتشي في فبراير 2019.