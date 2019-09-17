أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد لدى الكرملين معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم على المواقع النفطية التابعة لـ"آرامكو" السعودية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم
أشار الناطق الرئاسي الروسي إلى أن (الكرملين) يعتقد أن تحليل العواقب الناجمة عن الهجوم على منشآت النفط السعودية يحتاج إلى وقت، كي يتم تحديد ما يجب عمله.
يذكر أن منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية تعرضت لهجوم غير مسبوق - السبت الماضي - نتج عنه توقف حوالي (50%) من إنتاج شركة (أرامكو) السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: ليس لدينا معلومات عن الجهة المسئولة عن هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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