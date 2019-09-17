الكرملين: ليس لدينا معلومات عن الجهة المسئولة عن هجوم أرامكو

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد لدى الكرملين معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم على المواقع النفطية التابعة لـ"آرامكو" السعودية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم

الثلاثاء، "ليس لدى الكرملين حتى الآن أي معلومات يمكن أن نستنتج منها الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، لسنا من أنصار الاتهامات، أو الاستنتاجات المتسرعة حول من يقف وراء هذا الهجوم".أشار الناطق الرئاسي الروسي إلى أن (الكرملين) يعتقد أن تحليل العواقب الناجمة عن الهجوم على منشآت النفط السعودية يحتاج إلى وقت، كي يتم تحديد ما يجب عمله.يذكر أن منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية تعرضت لهجوم غير مسبوق - السبت الماضي - نتج عنه توقف حوالي (50%) من إنتاج شركة (أرامكو) السعودية.