زلزال سياسي.. انتخابات تونس.. قيس سعيد في الصدارة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم المرشح المستقل قيس سعيّد، وفقًا لقناة العربية.

وأوضحت، أنه بعد احتساب 89 في المئة من المحاضر جاء ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل كالآتي:

1 : قيس سعيد 18.8%

2: نبيل القروي 15.7%

3: عبدالفتاح مورو 12.8%

كان سعيد تقدم في الترتيب، بحسب نتائج أمس الإثنين، وحل أولًا بنسبة 18.8 في بالمئة بعد حصوله على دعم 489145 ناخبًا،

يليه المرشح السجين نبيل القروي بنسبة 15.5 في المئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبًا، وذلك بعد فرز 77 بفي المئة من مجموع الأصوات، وهو ما يعني ترشحهما إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس.

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شكل تقدم أستاذ القانون المحافظ وقطب الإعلام المحتجز، نبيل القروي على 24 مرشحًا آخرين، من بينهم رئيس الوزراء

ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، زلزالًا سياسيًا في تونس، وأظهر وجود رفض قوي للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت في الـ15 من سبتمبر الجاري، سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 45.02% من مجموع المسجلين في تونس، و19.7% في الخارج، وأسفرت بحسب النتائج الأولية عن تقدم المرشحين قيس سعيد المستقل، ونبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والفساد.

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