الرئيس الإسرائيلي: سأبذل قصارى جَهدي للحصول على حكومة منتخبة

"سأبذل قصارى جَهدي للحصول على حكومة منتخبة في إسرائيل خلال أقرب وقت ممكن ولتجنب عملية انتخابية أخرى"، هكذا قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

وأضاف ريفلين أنه يتفهم "الشعور بالإحباط" لدى الجمهور عند العودة إلى صناديق الاقتراع، لكنه حث الناخبين على المشاركة النشطة في التصويت، مذكرًا إياهم بأن في لعبة الديمقراطية لا يأتي التأثير (في السياسة) إلا من خلال صناديق الاقتراع".

قال إنه إذا فشل مرشح ما في تشكيل حكومة، فسوف يمنح

مشرعًا آخر فرصة، وإذا لم يتسن العثور على مرشح مناسب، فيمكن أن يطلب منه 61 من أعضاء الكنيست إعطاء تفويض لأي مشرع يتم اختياره، بما في ذلك عضو الكنيست الذي مُنح المحاولة الأولى.

وتعهد ريفلين بتجنب انتخابات تشريعية ثالثة بعد الاستحقاق الذي انطلق اليوم، وآخر جرى في أبريل الماضي، ودعا لأوسع مشاركة في الاقتراع.

Advertisements

بعد فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه في الانتخابات الماضية، كلفه ريفلين بتشكيل

الحكومة، لكنه فشل في مهمته، وفضل نتنياهو بعد أسابيع من المناقشات التوجه إلى إجراء انتخابات ثانية بدلًا من المجازفة بطلب ريفلين من شخصٍ آخر محاولة تشكيل الحكومة.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فأن الأسباب التي أدت إلى إعادة الانتخابات ما زالت قائمة في ظل مؤشرات على عدم قدرة نتنياهو أو منافسة زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض بيني غانتس على تشكيل حكومة بمفردهما، من دون عقد اتفاقات ائتلافية مع حلفاء محتملين.

في نهاية المطاف، يجب على الكنيست إعطاء الثقة لأي حكومة جديدة، من دون ذلك ستضطر البلاد إلى خوض غمار انتخابات ثالثة.

اقرأ أيضًا :

رئيس لجنة انتخابات الكنيست: نتنياهو يخرج عن الصمت الانتخابي بافتعال مخالفات