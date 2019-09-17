شكاوى وأعمال شغب بمراكز الاقتراع في إسرائيل

صرحت الشرطة الإسرائيلية بأنها قامت بإغلاق كشك اقتراع لفترة وجيزة بقرية "أم الفحم" عقب وقوع أعمال شغب وسلوك غير منتظم من أحد المراقبين عندما قام بتصوير المواطنين في مكان الاقتراع، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما تم رصد انتهاكات أخرى وتم التعامل معها من قبل الشرطة الإسرائيلية في مراكز الاقتراع في بلدة "آرييل".

كما قدم حزب "يسرائيل بيتينو" شكوى إلي لجنة الانتخابات المركزية ضد حزب الليكود مفادها أن مؤيدي حزب الليكود يوزعون

تقاويم سنوية خارج مراكز الاقتراع في "بتاخ تكفا" كهدية، وهذا يعتبر مخالفًا لقوانين الانتخابات.

وتم القبض على مواطن من كفر قاسم يبلغ من العمر 40 سنة بتهمة حضوره إلى صندوق الاقتراع منتحلًا شخصية مواطن آخر.

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