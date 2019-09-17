وفد HRITC يُطلع المجتمع الدولي والإقليمي على جرائم المليشيات ضد المدنيين في تعز

أعربت عدة منظمات دولية وإقليمية في جنيف عن تضامنها مع مواطني تعز وتبينها للتوصيات الواردة في التقرير الخاص حول #تعز_قصف _ممنهج والذي أطلقه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc منذ يومين في جنيف.

وقد عقد وفد المركز سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمي وعرض فيها تفاصيل تقريره والذي تضمن الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وفرض حصار مطبق علي المدينة منذ 4 سنوات كاملة مما يعد أطول حصار في التاريخ.

وفي تصريح عرفات الرفيد مدير مركز HRITC قال إن التقرير تضمن رصد دقيق لانتهاكات تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على يد مليشيات الحوثي في تعز.

وأضاف أن تقرير الخبراء المعنيين باليمن تجاهل عن عمد الحصار علي تعز كما تجاهل الفظائع التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ضد المواطنين العزل بالقصف المتعمد لمنازلهم والذي نتج عنه سقوط المئات من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال.

وأضاف أن تعز "ثالث أكبر مدينة يمنية" نالت جراء ذلك القصف النصيب الأعلى في عدد الضحايا المدنيين على مستوى اليمن، حيث تركز مليشيا الحوثي المحاصرة للمدنية منذ أكثر من أربعة أعوام على استهداف كل ماهو حي في المحافظة عبر القصف والقنص وزراعة الألغام والعبوات الناسفة والتهجير والاختطاف والاعتقالات الجماعية وغيرها من وسائل الترهيب والقتل لتركيع

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المحافظة والسيطرة عليها.

كما تجاهل فريق الخبراء ارتكاب مليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية منذ مارس 2015 سقط فيها 135 قتيلا بينهم 43 طفلًا و17 امرأة وأصيب 278 مدنيًّا بينهم 101 طفل و23 إكراه.

وأكد أن تقرير المركز الذي وزّع اليوم في جنيف خطوة للفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لما يحدث في تعز ، وقد أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان باتخاذ مايلزم لحماية المدنيين من القصف الممنهج من قبل الحوثيين واتخاذ التدابير اللازمة لإيقافها.

وطالب مجلس الأمن بتطبيق قراراته بحق اليمن وأهمها القرار ٢٢١٦ وملاحقة كل من ثبت ارتكابهم بالانتهاكات تجاه المدنيين وقصف المدن والأحياء السكنية بشكل مباشر.

كما طالب الحكومة اليمنية بمعالجة الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم ووضع برامج إعادة دمج في المجتمع للمعاقين نتيجة الإصابات، ودعا للتنسيق مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لضحايا القصف والحصار بتعز.