رئيس لجنة انتخابات الكنيست: نتنياهو يخرج عن الصمت الانتخابي بافتعال مخالفات

اتهم حنان ملتزر، رئيس لجنة انتخابات الكنيست الـ22 في إسرائيل بينامين نتنياهو بالخروج عن فترة الصمت الانتخابي والقيام بمخالفات ضد قوانين الانتخابات، حسبما أفادت صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية. صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية. وصرح رئيس لجنة الانتخابات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهك قانون الدعاية الانتخابية عندما نشر نتائج الاستطلاع قرب موعد الانتخابات. نشر نتائج الاستطلاع قرب موعد الانتخابات. وأمر "ملتزر" بنيامين نتنياهو بالتوقف عن نشر أية استطلاعات وإزالة جميع المنشورات المتعلقة بهذا الأمر في غضون الساعة السابعة صباحًا. Advertisements اقرأ أيضًا: اليوم .. بدء معركة الحسم في إسرائيل

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