فرنسا تقدم مساعدات للسودان بقيمة 60 مليون يورو

قدمت فرنسا، اليوم الثلاثاء، مساعدات للحكومة الانتقالية المشكلة حديثاً في السودان بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار).
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن فرنسا عرضت دعم الحكومة الانتقالية المشكلة حديثاً في السودان من خلال تقديم منحة بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار)، 15 مليوناً منها سوف يتم تقديمها على الفور للخرطوم.
وأضاف لودريان "نحن نشهد السودان الجديد، السودان في لحظة فارقة في تاريخه، وفرنسا تقف بجانب السودان الجديد".
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن السلطات الفرنسية تعرض مساعدة السودان في إعادة بناء علاقاته مع الجهات المانحة الدولية والتغلب على أزمة ديونه الخارجية.
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