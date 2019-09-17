كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي: يجب على القوات الجيبوتية والإثيوبية تنفيذ خطط للخروج من الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الاتحاد الأفريقي القوات الجيبوتية والإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بالالتزام بتحديد مواعيد زمنية لتنفيذ المهام بموجب مفهوم العمليات.

وعقد نائب قائد القوة المكلف بالعمليات والخطط في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، اللواء لاكارا ، الذي زار بلدوين يوم الاثنين ، اجتماعًا مع قادة القوات حول الوضع الأمني والتقدم المحرز.

وقال لاكارا " لقد أجرينا مناقشة مطولة للنظر في ما يجب القيام به ، وما يجب توفيره ، من أجل تمكين القوات من إنجاز المهام الموكلة إليها"

وأشار نائب قائد القوة إلى أنه بينما يبني الجيش الوطني الصومالي قواته ، ينبغي على بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المضي قدما في الاضطلاع بولايتها.

قدم رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى، الشكر للمجتمعات التي تعيش في مدينة ماركا القديمة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وترأست الحكومة الفيدرالية العملية في وقت سابق من هذا العام لوضع حد للفظائع بين ميليشيات قبلية متحاربة في المدينة الساحلية.

ومن خلال حديثه أثناء زيارته للمدينة ، شكر حسن خيرى السكان على دعمهم للوحدة والحفاظ على السلام والأمن منذ التوصل إلى الاتفاق.

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وحث رئيس مجلس الدولة السكان المحليين على العمل عن كثب مع مختلف الأجهزة الأمنية ومضاعفة علاقاتهم الوثيقة في ضمان الأمن.

وتعهد بتقديم التمويل من الحكومة الفيدرالية لتعزيز الرياضة في المدينة.

وبرفقة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لافتا غارين ، اختتم رئيس الوزراء زيارته التي استمرت أسبوعًا في الولاية وعاد إلى العاصمة مقديشو.

ودعا خيرى، الذي أعرب عن تقديره للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له ، الإدارة المحلية في المدينة إلى تقديم قائمة من القضايا الملحة للمجتمع.

خرج مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة كيسمايو الساحلية للاحتجاج على الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدخلات قطر بشأن القرار الأخير بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وبدأت المظاهرة في وقت سابق يوم السبت في بلدة كيسمايو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي مقابلة عبر الهاتف ، قال أحد المتظاهرين إن سكان كيسمايو يحتجون على قرار الحكومة الأخيرة بحظر جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.