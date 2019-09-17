كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن انفجارات كابول بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، مسؤولية الحركة عن انفجارين في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، قائلة إنهما أوديا بحياة العشرات.

وذكر المتحدث باسم الحركة، أن "الهجومين الانتحاريين استهدفا قوات الأمن الأفغانية".

وكان مسؤول طبي في أفغانستان، قال إن 24 شخصا قتلوا كما أصيب 31 آخرون في انفجار اليوم الثلاثاء، بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان.

وقال عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي "من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو. سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان الأفغانية، وحيدة شهكار، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار وقع عند نقطة التفتيش الأولى لتجمع انتخابي تابع لفريق صناع الدولة، وناجم عن عبوة لاصقة انفجرت بسيارة رينجر للشرطة الأفغانية".

وتابعت: "القوات الأمنية فرضت طوقا حول المكان، والرئيس كان متواجدا في التجمع، وهو سليم، والانفجار وقع أمام البوابة بعيدا عنه".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن "فردا انتحاريا على دراجة بخارية فجر نفسه بالقرب من نقطة التفتيش الأولى لمركز تدريب بالدائرة الأولى وسط مدينة جاريكار". ولفت إلى أن "أحداً لم يصب بأذى في التجمع الانتخابي لفريق "صناع الدولة" وبرنامجهم ما يزال مستمراَ".

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وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 24 شخصا على الأقل في انفجار استهدف مسيرة انتخابية وسط كابول.

وقع انفجار بالقرب من تجمع انتخابي موجود فيه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الثلاثاء، في ولاية بروان.

وقالت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان الأفغانية، وحيدة شهكار، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار وقع عند نقطة التفتيش الأولى لتجمع انتخابي تابع لفريق صناع الدولة، وناجم عن عبوة لاصقة انفجرت بسيارة رينجر للشرطة الأفغانية".

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب عدد آخر بجروح إثر وقوع انفجار، السبت الماضي، استهدف تجمعا لقوات الأمن الأفغانية في مدينة "قندوز" الواقعة شمالى البلاد.