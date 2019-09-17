كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: جزر سليمان ستتاح لها فرص تنمية "غير مسبوقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بكين، اليوم الثلاثاء، جزر سليمان، إنها ستحظى بفرص تنمية غير مسبوقة بعد أن تخلت عن العلاقات مع تايوان لصالح الصين. وهذا انتصار كبير للصين في حملتها للضغط على الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

كانت جزر سليمان سادس دولة تحول ولاءها للصين منذ تولي الرئيس تساي إنج ون السلطة في تايوان في العام 2016. ووجه قرارها يوم الاثنين ضربة جديدة في كفاحها لضمان إعادة انتخابه في يناير وسط انتقادات لمعاملتها لتصاعد التوتر مع بكين.

وأدانت تايوان، الصين، لجذب حلفائها بوعود بقروض ميسرة ومساعدات، وهي اتهامات تنفيها بكين.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج أن تايوان كانت مذنبة في ممارسة دبلوماسية الدولار.

وقالت "هوا"، في مؤتمر صحفي دوري: "بالطبع، بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا شراء الدبلوماسية بالمال، فقد لا يفهمون أنه لا يمكن شراء بعض المبادئ، ولا يمكن شراء تلك الثقة".

وأضافت، أن قرار جزر سليمان بالرحيل مع الصين يتماشى مع الاتجاه السائد في الوقت الحالي، وسيحظى بدعم الصين الكامل.

كما قالت: "نحن نرى أن إقامة وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، بأكثر من 1.4 مليار شخص وثاني أكبر اقتصاد في العالم مع مستقبل مشرق، سيوفر بالتأكيد فرصًا غير مسبوقة للتنمية لجزر سليمان".

لم ترد "هوا" مباشرة على سؤال حول متى ستقيم الصين علاقات رسمية مع جزر سليمان، مشيرة فقط إلى تعبير صيني قديم يعني أن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب: "عندما ينضج البطيخ، يسقط جذعها؛ وعندما يتدفق الماء، يتم تشكيل قناة".

وذكرت جزر سليمان، إنها شعرت "بامتنان عميق" لحكومة وشعب تايوان للعلاقات العميقة والودية والتعاون على مدار 36 عامًا.

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وقالت الحكومة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن جزر سليمان ستنشئ إطار تعاون ثنائي مع الصين لمعالجة المجالات التي كانت تدعمها تايوان في السابق مباشرة.

فقط ستة عشر دولة

تتمتع تايوان الآن بعلاقات رسمية مع 16 دولة فقط، معظمها من الدول الصغيرة والأقل نموًا في أمريكا الوسطى والمحيط الهادئ، بما في ذلك بليز وناورو.

وتدعي الصين، أن تايوان هي أراضيها وتقول، إنها لا يحق لها إقامة علاقات رسمية مع أي دولة.

جاء قرار جزر سليمان، بعد مراجعة استمرت عدة أشهر لمزايا وعيوب التحول إلى بكين، التي كانت تقدم 8.5 مليون دولار من أموال التنمية لتحل محل الدعم من تايوان.

وقامت الصين في السنوات الأخيرة بتوسيع نفوذها في جنوب المحيط الهادئ، مما أثار قلق الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسية في المنطقة، أستراليا.

لقد فقدت تايوان حلفائها في أجزاء أخرى من العالم أيضًا.

وقطعت بوركينا فاسو، وجمهورية الدومينيكان، وساو تومي، وبرينسيبي، وبنما، والسلفادور، العلاقات مع تايبيه في السنوات الأخيرة.

وصعدت بكين من ضغوطها على تايوان، بما في ذلك إرسال دوريات انتحارية صينية منتظمة حول الجزيرة، منذ تولي تساي مهام منصبه.