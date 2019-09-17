كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر االكرملين: السعودية وإيران لم تطلبا من روسيا المساعدة في التوسط في المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن السعودية وإيران لم تطلبا مساعدة روسيا في التوسط في تسوية التوترات بينهما.

وقال "بيسكوف": "إلى جانب ذلك، هناك تعاون في مجالات حساسة مثل صناعة الدفاع. الاتصالات حول هذا الأمر مستمرة وستستمر. أما بالنسبة للوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران - لم تتم مناقشتها. لم يعرب أي من الطرفين عن مثل هذه الطلبات".

وأشار "بيسكوف"، إلى أن العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه وأن كلا الجانبين يعتزمان توسيع التعاون في مختلف المجالات.

ومع ذلك، أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن المملكة العربية السعودية لم تستجب بعد لعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شراء منظومات الدفاع الصاروخي S-300 أو S-400.

وفي حديثه عن الهجوم الأخير على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية، قال "بيسكوف" إن الوقت مطلوب لتحليل عواقب الهجوم من أجل اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات.

وأضاف "بيسكوف": "لم يتضح بعد مدى قدرة المملكة العربية السعودية على تحمل أي قيود على شحن النفط وإنتاجه، لذلك لا يمكن لأي شخص الآن تقديم أي توقعات لاتخاذ إجراء في المستقبل القريب، ولا توجد معلومات موثوقة. لذلك، هناك حاجة إلى بعض الوقت للتحليل".

في يوم السبت، اضطرت المملكة العربية السعودية إلى إغلاق منشأتي نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص، بعد أن تسبب هجوم بطائرة بدون طيار ادعى الحوثيون اليمنيون في حدوث حرائق هائلة.

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وأدى هذا الحادث إلى انخفاض في إنتاج النفط بلغ إجماليه 5.7 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاج المملكة اليومي من النفط.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية إزاء هذه التوترات المتصاعدة، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة ضد مواقع لشركة (أرامكو).

ورجّح الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض، أن إيران هي التي تقف وراء هذه الهجمات، موضحًا أنه لا يتطلع إلى الدخول في صراع جديد إلا أنه أحيانًا من الممكن أن يضطر إلى ذلك.

وأشار "ترامب" إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة.

وأكد الرئيس ترامب ـ في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية - أن السعودية لديها معلومات حول من يقف وراء هجوم أرامكو، وتابع "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية".

وحول اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال "ترامب": "ليس لدي ترتيب لأي لقاء، أعلم أنهم يريدون الاجتماع، وأعلم أنهم لا يتصرفون بشكل لائق كبلد"، مؤكدًا أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وآخرين سيتوجهون إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق.

واعتبر ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة الأمريكية السابقة مع إيران بأنه كان أشبه بـ"الكارثة"، مضيفًا أن إيران تعاني أزمات اليوم أكثر مما كان لديها قبل عامين.