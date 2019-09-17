كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس المقبل.. بدء محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب الممثل التجاري الامريكي، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين على مستوى نائب الرئيس في واشنطن ستبدأ يوم الخميس مما يمهد الطريق لاجراء محادثات رفيعة المستوى في اكتوبرتهدف الى حل حرب تجارية مريرة استمرت 14 شهرًا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال "توم دونوهيو" الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية أن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" أبلغ مديري الأعمال بأنه يسعى إلى "اتفاق حقيقي" يعالج قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا التي أثارتها USTR لأول مرة قبل عامين.

وقال "دونوهيو" في مؤتمر صحفي للحث على موافقة الكونغرس على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشار إلى وجود بعض الحركة في اتجاه شراء المنتجات الزراعية (الأمريكية) وغيرها من القضايا".

وقال دونوهيو إن "لايترز" لم يعط أي إشارة إلى ما إذا كانت المحادثات قد تسفر عن اتفاق مؤقت بنطاق أكثر محدودية، كما اقترحت بعض التقارير الإعلامية.

وأضاف رئيس أكبر مجموعة ضغط أعمال أمريكية أنه سيكون من الصعب تأمين اتفاق يعالج بشكل كامل مطالب الولايات المتحدة بإجراء تغييرات شاملة على ممارسات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في الصين والوصول إلى الأسواق وقضايا الدعم.

واعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء ان نائب وزير المالية الصيني لياو مين سيترأس الوفد الصيني في المحادثات على مستوى نائب الرئيس.

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ومن المتوقع أن يجتمع اللايتزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن مع كبير المفاوضين الصينيين، نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه في أوائل أكتوبر.

وكان نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين قد ترأس المحادثات على مستوى نائب وزير الخارجية في واشنطن في الماضي.

وأجل الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي زيادة التعريفة الجمركية التي كانت مقررة في الأول من أكتوبر على السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار، بعد أن أرجأت الصين التعريفات الجمركية على بعض الواردات الأمريكية.

ولم يعقد أكبر اقتصادين في العالم محادثات شخصية منذ أواخر يوليو نحو حل الحرب التجارية المتصاعدة، والتي أزعجت الأسواق المالية، وعطلت سلاسل الإمداد وهددت النمو العالمي.

وقال "ستيفن خو"، القائم بأعمال كبير مستشاري شؤون تطبيق القانون في الصين في مكتب الولايات المتحدة للتجارة الخارجية والذي أصبح الآن شريكا في شركة أكين غامب للمحاماة أن العوامل الاقتصادية تثقل كاهل الجانبين.

ويشعر كلا الجانبين بالألم الآن. وقال خو إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت، لكن إذا كانوا يبحثون عن صفقة شاملة، فسيكون ذلك صعبًا للغاية.

