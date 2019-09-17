كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول استخباراتي روسي: السيناريو العسكري ممكن بعد هجمات أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول استخباراتي روسي بأن: "السيناريو العسكري ممكن بعد الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية ولكن نأمل أن يتم حل المشكلة سلميًا".

وقال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، للصحفيين: "هناك تهديد سيناريو عسكري. لكنني آمل التوصل إلى حل سلمي".

وتعرضت منشأتان نفطيتان تملكهما شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط للهجوم من قبل طائرات بدون طيار ليل السبت الماضي، مما قلص إنتاج المملكة من النفط إلى النصف ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميًا، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق الدولية.

وهاجمت طائرتان بدون طيار حقول نفط أرامكو السعودية يوم السبت الماضي، مما تسبب في نشوب حرائق كبيرة وتعطيل إنتاج النفط جزئيًا. على الرغم من أن الحوثيين في اليمن أعلنوا عن هذه الهجمات، إلا أن الولايات المتحدة ألقت باللوم على إيران في الحادث، لكن هذه الاتهامات رفضها بشدة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ووصفها بأنها "غير مجدية".

جدير بالذكر، أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أكد أن الطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت معملي أرمكو السعودية، هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وأوضح "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، أن الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو لم يكن من داخل الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية

وعرض المالكي ثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وبلغ عددهم 6 داخل وخارج المملكة.

وأكد المالكي رفض ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن، منوها بأن التحقيقات في هجوم أرامكو مازالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

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هذا وكانت قد ذكرت قناة "العربية" السعودية، أن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل "أرامكو" في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.

وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.

وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.

ووفق تقارير، تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.