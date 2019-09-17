كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإسرائيلي: سأبذل قصارى جهدي للحصول على حكومة منتخبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين،اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة إلى الشعب عبر صفحته على "فيسبوك، تعهد فيها بتجنب انتخابات تشريعية ثالثة بعد الاستحقاق الذي انطلق اليوم، وآخر جرى في أبريل الماضي، ودعا لأوسع مشاركة في الاقتراع.

وقال ريفلين: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على حكومة منتخبة في إسرائيل خلال أقرب وقت ممكن ولتجنب عملية انتخابية أخرى".

بعد فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه في الانتخابات الماضية، كلفه ريفلين بتشكيل الحكومة، لكنه فشل في مهمته. وفضل نتنياهو بعد أسابيع من المناقشات التوجه إلى إجراء انتخابات ثانية بدلا من المجازفة بطلب ريفلين من شخص آخر محاولة تشكيل الحكومة.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن الأسباب التي أدت إلى إعادة الانتخابات ما زالت قائمة في ظل مؤشرات على عدم قدرة نتنياهو أو منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض بيني غانتس على تشكيل حكومة بمفردهما، دون عقد اتفاقات ائتلافية مع حلفاء محتملين.

وقال ريفلين إنه يتفهم "الشعور بالإحباط" لدى الجمهور عند العودة إلى صناديق الاقتراع، لكنه حث الناخبين على المشاركة النشطة في التصويت، مذكرا إياهم بأن في لعبة الديمقراطية لا يأتي التأثير (في السياسة) إلا من خلال صناديق الاقتراع".

وأضاف أنه إذا فشل مرشح ما في تشكيل حكومة ، فسوف يمنح مشرعا آخر فرصة، وإذا لم يتسن العثور على مرشح مناسب، فيمكن أن يطلب منه 61 من أعضاء الكنيست إعطاء تفويض لأي مشرع يتم اختياره، بما في ذلك عضو الكنيست الذي منح المحاولة الأولى.

في نهاية المطاف ، يجب على الكنيست إعطاء الثقة لأي حكومة جديدة، ودون ذلك ستضطر البلاد إلى خوض غمار انتخابات ثالثة.

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بدأ الإسرائيليون التصويت اليوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية التي ستقرر بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة على الرغم من الاتهام بتهم الفساد الذي يلوح في الأفق.

يسعى نتنياهو، وهو القائد الذي خدم اطول مدة في التاريخ الإسرائيلي، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة على التوالي، وخامسة إجماليا. لكنه يواجه تحديا قاسيا من قبل القائد العسكري المتقاعد بيني جانتز، الذي يدير حزبه الأزرق والأبيض الوسطي حتى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

يمكن أن يكافح كلا الحزبين لتشكيل تحالف أغلبية مع حلفاء أصغر حجمًا، مما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.

يصور نتنياهو نفسه كرجل دولة مؤهل بشكل فريد لقيادة البلاد في أوقات عصيبة. ويحاول غانتس أن يصور نتنياهو على أنه مثير للانقسام، ويقدم نفسه على أنه بديل صادق.

يمثل تصويت اليوم الثلاثاء المواجهة الثانية لهذا العام بعد الانتخابات السابقة في أبريل.

بدا أن نتنياهو مهيأ للبقاء في منصبه في ذلك الوقت، مع سيطرة حلفائه التقليديين على الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة على الأغلبية البرلمانية.