استطلاع: البنك المركزي الإندونيسي يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى لدعم الاقتصاد

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي في اندونيسيا سعر الفائدة يوم الخميس للاجتماع الثالث على التوالي لدعم النمو وهو ما توقعته غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

ومن بين 21 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع في الأسبوع الماضي، توقع 13 بنكًا إندونيسيًا (BI) خفض معدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام IDCBRR = ECI بمقدار 25 نقطة أساس (5.2 نقطة أساس) إلى 5.25٪ هذا الأسبوع، ليصل إجمالي التيسير هذا العام إلى 75 نقطة أساس.

وكان الاقتصاديون الثمانية الآخرون يتوقعون أن يقف البنك المركزي في موقف جيد.

وسيختتم اجتماع سياسة BI بعد ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يخفض فيه سعر الفائدة مرة أخرى، بعد تخفيف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي. يمكن لبنك اليابان أيضًا تخفيف السياسة في اجتماعه يوم الخميس.

وقال جوزيف إنكالكاتيرا، وهو خبير اقتصادي في بنك HSBC في مذكرة بعنوان "البنك الإندونيسي: لا يزال هناك مجال أمامي" الأسبوع الماضي، وأضاف: "ببساطة، كل العلامات تستدعي إجراء تخفيضات".

وأشار إلى تحسن معنويات المستثمرين بشأن الأصول المحفوفة بالمخاطر، والروبية القوية آنذاك، والنمو المحلي الضعيف، والزخم الإصلاحي للحكومة كأسباب لخفض آخر.

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وكان المحللون يتوقعون أن يكون خفض يوليو بمثابة بداية لدورة تهدئة لتخفيف تشديد البنك المركزي في عام 2018.

وكان بنك الاستثمار الدولي من بين البنوك المركزية الأكثر نشاطًا في الأسواق الناشئة العام الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس لوقف تدفقات رأس المال إلى الخارج المرتبطة بالتشديد النقدي الأمريكي والحرب التجارية الأمريكية - الصينية التي ضغطت على الروبية.

وهذا العام، أعرب البنك المركزي والمسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، قائلين أن السياسات يجب أن تهدف إلى دعم توسع الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا.

في اجتماع أغسطس، أشار المحافظ بيري وارجيو إلى استعداد البنك المركزي لتخفيف السياسة بشكل أكبر بالقول أن التخفيضات ستليها "مزيج من السياسة التيسيرية".

وقال نومورا، الذي قدر أن البنك الدولي سيبقى على حاله، وأن تركيز البنك المركزي على مزيج السياسة يشير إلى أنه قد يفكر في خيارات مثل المزيد من التدابير الاحترازية الكلية بدلًا من خفض سعر الفائدة أكثر هذا الأسبوع.

