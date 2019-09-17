كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. قرار جونسون بتعليق البرلمان غير قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القضاة الاسكتلنديون، إن قرار رئيس الحكومة البريطانية،

بتعليق البرلمان حتى وقت قصير قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن غير قانوني.

وأعلن جونسون في 28 أغسطس أنه طلب من الملكة إليزابيث أن تمارس أو تعلق البرلمان لمدة خمسة أسابيع من الأسبوع الماضي حتى 14 أكتوبر، قائلة أن الإغلاق كان ضروريًا للسماح له بتقديم جدول أعمال تشريعي جديد.

وقال المعارضون أن السبب الحقيقي هو منع التدقيق والتحديات من قبل البرلمان، حيث إنه ليس لديه الآن أغلبية لخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، حتى لو لم يتم الاتفاق على صفقة طلاق.

وقضت أعلى محكمة في اسكتلندا في حكم قضائي يوم الأربعاء الماضي بأن التعليق غير قانوني وكان محاولة "فظيعة" لإعاقة البرلمان.

ومع ذلك، قبل أسبوع واحد رفضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز قضية مماثلة، قائلة إن المسألة سياسية وليست قضية تدخل قضائي.

وتُعرض القضيتان الآن على المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة، وسيصدر القضاه الأحد عشر قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كانت نصيحة جونسون للملكة غير قانونية.

ويريد أنصار التحديات القانونية، وهي مزيج من الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشرعي المعارضة، واستدعاء البرلمان على الفور إذا ساندتهم المحكمة. ويقول النقاد أيضًا إنه إذا قرر القضاة أن جونسون ضلل الملك، فعليه الاستقالة.

وقال جونسون ان الجلسة الحالية للبرلمان أطول من أي دورة منذ الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر، مضيفًا أن المشرعين سيكون لديهم متسع من الوقت لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر.

وعندما سئل يوم الجمعة عما إذا كان قد ضلل إليزابيث، قال جونسون "بالتأكيد لا".

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وأضاف "في الواقع، كما قلت، فإن المحكمة العليا في إنجلترا تتفق معنا بوضوح، لكن يتعين على المحكمة العليا أن تقرر ذلك".

وفي مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الثلاثاء، قال جونسون إنه كان "يحظى بأكبر قدر من الاحترام للقضاء" لكنه امتنع عن القول ما إذا كان سيتذكر البرلمان إذا كان الحكم يخالف الحكومة.

وقال لبي بي سي: "أعتقد أن أفضل شيء يمكنني فعله هو الانتظار ورؤية ما يقوله القضاة".

وقال وزير العدل روبرت بوكلاند لقناة سكاي نيوز: "سنلتزم بحكم المحاكم، هذا ما ستفعله هذه الحكومة وهذا ما فعلته حكومات الماضي لأننا نحترم سيادة القانون ".

وتقول الحكومة المحافظة أن معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يستخدمون المحاكم في محاولة لإحباط خروج بريطانيا من الكتلة التي كان يدعمها البريطانيون في استفتاء عام 2016.

وحكمت المحكمة العليا ضد الحكومة في قضية دستورية مماثلة في عام 2017 عندما قالت إنه لا يمكن للوزراء بدء عملية الخروج الرسمية لمدة عامين دون موافقة البرلمان.

وقادت هذه القضية مديرة الاستثمار "جينا ميلر"، وهي واحدة من أولئك الذين سيواجهون الحكومة في المعركة القانونية الحالية إلى جانب رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور.

وتستمر جلسات المحكمة العليا حتى يوم الخميس، مع عدم توقع الحكم حتى يوم الجمعة على أقرب تقدير.

