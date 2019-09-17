إجراء جديد.. تخصيص مساحة للمسافرين المغاربة في مطار محمد الخامس

أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مساحة خاصة بالمسافرين الحاملين للجنسية المغربية، بمطار محمد الخامس.

وقال المكتب في بلاغ له، إنه أطلق منذ أمس الإثنين مساحة خاصة بمراقبة جوازات سفر المسافرين القادمين لمطار الدار البيضاء، مخصصة لحاملي جوازات السفر المغربية.

وأوضح المكتب أن المساحة الجديدة تمتد على 1200 متر مربع، وتضم 20 شباك اثنان منها مخصصة للدبلوماسيين، وشباكين آخرين مخصصين لمستخدمي خدمات المرور السريع، كما أن المكتب خصص عددا من الوكلاء الخدمة لتوجيه المسافرين، ووضع لافتات واضحة، لتسهيل توجيه المسافرين.

يشار إلى أن المساحة الجديدة المخصصة للمسافرين المغاربة في مطار محمد الخامس، يأتي تفعيلها بالتزامن مع اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني لقرار إعفاء المسافرين المغاربة والأجانب من تعبئة جذاذة المعلومات، خلال السفر من وإلى المطارات المغربية، وهو الإجراء الذي ينتظر أن يساهم في تسهيل عمليات العبور في المطارات المغربية.

وحسب المكتب الوطني للمطارات، فإن الإجراء الجديد القاضي بتخصيص منطقة استقبال خاصة بالمسافرين حاملي جوازات السفر المغربية، يهدف إلى المساهمة في تحسين الخدمات في المطارات، وتقليص أوقات الانتظار في المطارات بالنسبة للمسافرين القادمين إليها.