يهم سكان الرباط وسلا.. توقف حركة المرور في شارع عين حوالة -التفاصيل

أعلنت شركة الطرام الرباط سلا، أن حركة المرور في شارع عين حوالة بسلا، ستتوقف مؤقتًا وذلك من الساعة 00:00 ليلا إلى الساعة 6:00 صباحًا، في الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 22 شتنبر.
وقالت الشركة، اليوم الثلاثاء، إنه “في إطار أشغال تمديد الخط الثاني للطرامواي، تواصل الشركة، العمل على إنجاز الجسر الذي سيمكن الطرامواي من عبور طريق عين حوالة”.
وستتوقف حركة المرور في شارع عين حوالة بسلا مؤقتًا في كلا الاتجاهين، ودعت الشركة مستخدمي الطريق لاتخاذ منعطفات أخرى، عبر الطريق الدائري 2 أو شارع الحسن الثاني وشارع المسيرة الخضراء ببطانة.
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