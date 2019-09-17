بسبب إصابته مع المنتخب المغربي.. أجاكس يخوض مباراة دوري أبطال أوروبا دون نجمه

أكد إيريك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، أمس الاثنين، غباب لاعبه المغربي نصير المزراوي، عن مباراة ليل الفرنسي، والتي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، عن أولى مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاغ، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. إن ظهبر الفريق الأيمن، نصبر المزراوي، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للفريق، سيغيب عن مباراة اليوم، وذلك بسبب استمرار معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة رفقة المنتخب المغربي الأولمبي بمالي.

وكان المزراوي، قد خرج مضطرا من مباراة المنتخب الوطني الأخيرة، أمام مالي، في العاصمة المالية باماكو، في إطار إياب الدور الإقصائي الحاسم المؤهل لبطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة، والمؤهلة بدورها للألعاب الأولمبية، وذلك بعد أن شعر بآلام حادة على مستوى الركبة.

وبالإضافة إلى المزراوي، فإن فريق العاصمة الهولندية، سيفتقد أيضا لخدمات نجمه فان دير بيك، الذي مازال يعاني هو الآخر من الإصابة، التي غيبته عن المباريات الأخيرة للفريق في الدوري، مع العلم أن كلا اللاعبين يتدربان مع المجموعة.

ويستضيف زملاء النجم المغربي حكيم زياش، مساء اليوم الثلاثاء، فريق ليل الفرنسي، بملعبه “يوهان كرويف آربنا” وعينه على حصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.