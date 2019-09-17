تونس.. بعد فرز 89 بالمائة من المحاضر قيس سعيد ونبيل القروي مازالا في الصدارة

قالت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، صباح اليوم الثلاثاء، إن المترشح الرئاسي قيس سعيد لازال يتصدر نتائج الإنتخابات التي جرت أول أمس الأحد، وذلك بعد فرز حوالي 89 بالمائة من محاضر التصويت، يث تحصل قيس بكافة الدوائر على 562370 صوتااي بنسبة 18.8 بالمائة.

وفي المرتبة الثانية يأتي نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، الموجود في السجن، بـ468622 صوتا، اي بنسبة 15.7 بالمائة، ليأتي عبد الفتاح مورو (النهضة) في المرتبة الثالثة بـ12.8 بالمائة.

وفي المرتبة الرابعة يأتي وزير الدفاع ثم عبد الكريم الزبيدي بنسبة 10.5 بالمائة، فيوسف الشاهد بـ7.3 بالمائة.

ورغم أنها غير نهائية، فقد شكلت النتائج مفاجأة غير متوقعة لدى المراقبين للإنتخابات الرئاسية في تونس، خصوصا مع الإقصاء المرتقب لأرز المرشحين لاسيما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.