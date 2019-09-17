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مبابي وكافاني يغيبان رسميا عن مباراة ريال مدريد في دوري الأبطال

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عثمان رضى 0 تبليغ

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قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم‭ ‬يوم الثلاثاء إن المهاجمين كيليان مبابي وإدينسون كافاني سيغيبان عن مباراة في افتتاح دور المجموعات في يوم الأربعاء.

وتعرض مبابي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ضد تولوز الشهر الماضي ولم يشارك مع باريس سان جيرمان منذ ذلك الوقت، بينما يغيب كافاني بسبب مشكلة في الفخذ.

 وأكد باريس سان جيرمان أمس الاثنين أن المهاجمين سيعودان للمران الجماعي في نهاية الأسبوع.

وسيخوض فريق المدرب توماس توخيل مباراة ريال مدريد بدون الذي ينفذ عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بسبب إهانة الحكام بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر الموسم الماضي.

وأحرز مبابي ونيمار وكافاني 11 هدفا من بين 20 لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال الموسم الماضي، وسيلعب الثلاثي دورا مؤثرا في موسم 2019-2020 مع سعي النادي للذهاب بعيدا في مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة.

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