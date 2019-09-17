عليها كدمات وآثار عنف.. جثة ستيني تستنفر السلطات في مراكش – التفاصيل..

عثر، أمس الاثنين، في منطقة “الجنانات”، في مدينة مراكش، على جثة ستيني؛ ما آثار الرعب، والهلع وسط سكان المنطقة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن جثة الهالك، بدت عليها آثار كدمات واضحة في مختلف أنحاء جسده، ومن المرجح، أن يكون قد تعرض إلى تعنيف تسبب في وفاته.
وأفادت المصادر ذاتها أن الهالك كان يعمل قيد حياته في جمع المتلاشيات من حاويات النفايات في منطقة “الجنانات”.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بهدف إخضاعها للتشريح الطبي، كما فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على ظروف، وملابسات هذا الحادث.
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