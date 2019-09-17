حتى الساعة 12:00: نسبة تصويت أعلى من الانتخابات السابقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بحلول الساعة 12:00 من ظهر اليوم، الثلاثاء، بلغت نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست 28.8%، بحسب تقديرات غير رسمية، لتسجل بذلك ارتفاعا قياسا بنسبة التصويت في الانتخابات الماضية في مثل هذه الساعة، حيث بلغت حينذاك 24.8%.

ويتبين من المعطيات التي تنشرها لجنة الانتخابات المركزية أن نسب التصويت، اليوم، مرتفعة أكثر من نسب التصويت في الانتخابات السابقة، في نيسان/أبريل الماضي. فقد وصلت هذه النسبة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، إلى 15% وهي الأعلى منذ انتخابات العام 1984، بينما كانت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 12.9%.

وفي البلدات العربية سجلت نسب التصويت ارتفاعًا مقارنة بالانتخابات السابقة، ووصلت 12% عند الساعة العاشرة صباحًا، لكنها أقل من نسب التصويت في البلدات اليهودية.

وحسب لجنة الانتخابات، فإن 956,856 مواطنا أدلوا بأصواتهم حتى الساعة العاشرة، اليوم، من أصل إجمالي عدد الناخبين البالغ 6,394,030 ناخبا، الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 10,788 صندوق اقتراع في أنحاء البلاد، فتحت غالبيتها ابوابها عند الساعة السابعة صباحا. وسيستمر التصويت حتى حتى الساعة العاشرة مساء. وفي البلدات الصغيرة ستفتح صناديق الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. وترشح في انتخابات الكنيست الـ22 الحالية 29 قائمة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية إن عملية الاقتراع تجري بشكل عادي، باستثناء صندوق اقتراع في مدينة أم الفحم، في أعقاب دخول نائب رئيس صندوق يهودي يحمل سلاحا إلى صندوق الاقتراع بشكل مخالف للقانون، وتم إغلاق الصندوق لفترة قصيرة ثم استؤنفت عملية التصويت.

Advertisements

وقالت الشرطة إن "قوات شرطة كبيرة، وبينها أفراد شرطة تحريين، يعملون في مراكز صناديق اقتراع ومحيطها طوال اليوم من أجل ضمان سير الانتخابات بشكل سليم والحفاظ على النظام العام".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب إدلائه بصوته في القدس إن نتيجة الانتخابات ستكون متقاربة ، بين معسكري اليمين - الحريديين والوسط – يسار، "وأدعو جميع مواطني إسرائيل إلى المجيء للتصويت".

كذلك دعا رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس الجمهور إلى التصويت "ونحن نريد أملا جديدا، ونحن نصوت من أجل التغيير".

يشار إلى أن المواصلات العامة بين المدن، الحافلات والقطارات، تنقل الناخبين مجانا خلال يوم الانتخابات.