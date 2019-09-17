خامنئي: إيران لن تدخل مطلقا محادثات ثنائية مع أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تدخل مطلقا في محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكنها قد تشارك في مناقشات متعددة الأطراف إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أثار احتمال لقائه بنظيره الإيراني، حسن روحاني، ربما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر. لكن الخارجية الإيرانية نفت احتمال عقد لقاء كهذا في الأيام القريبة.

ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله إن "المسؤولين الإيرانيين، على جميع المستويات، لن يتحدثوا مطلقا مع المسؤولين الأميركيين... هذا جزء من سياستهم (الأميركية) للضغط على إيران... سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل".

وأضاف خامنئي أنه "إذا غيرت أميركا سلوكها وعادت إلى الاتفاق النووي فإن بإمكانها الانضمام إلى محادثات متعددة الأطراف بين إيران وباقي أطراف الاتفاق".

Advertisements

وشدد ترامب العقوبات على إيران، منذ العام الماضي، عندما انسحب من الاتفاق النووي بينها وبين وست قوى عالمية.

وقال خامنئي إنه "إذا رضخنا لضغوطهم وأجرينا محادثات مع الأمريكيين... فإن هذا سيظهر أن سياستهم القائمة على ممارسة الضغوط القصوى على إيران كُللت بالنجاح. عليهم أن يعلموا أن هذه السياسة لا قيمة لها بالنسبة لنا".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد هجمات على منشآت نفط سعودية في مطلع الأسبوع. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.