6 قتلى في انفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية بكابول

قال مسؤولون بالشرطة الأفغانية، الثلاثاء، إن 6 قتلى على الأقل سقطوا في انفجار بوسط العاصمة كابول.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، أن التفجير الانتحاري وقع بالقرب من أحد مباني وزارة الدفاع.

وأوضح شهود عيان أن سيارات الإسعاف والقوات الأفغانية هرعت إلى موقع الانفجار، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

Advertisements

وقتل 24 شخصا، اليوم الثلاثاء، في تفجير قرب مقر انتخابي يوجد به الرئيس الأفغاني، أشرف غني، شرقي البلاد.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن وقوع الانفجار فور بدء الرئيس الأفغاني في إلقاء كلمته أمام تجمع لحملته الانتخابية بمدينة شاريكار في مقاطعة باروان شرقي البلاد.

ونقلت المصادر ذاتها عن وزارة الصحة سلامة الرئيس غني، فيما قتل 24 شخصا وأصيب30 آخرون.

ولم تعقب الحكومة رسميا على الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، غير أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان التي تبنت العديد من العمليات الإرهابية.