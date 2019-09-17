انت الان تتابع اللجنة الانتخابية في باكستان تسمح لإبنة نواز شريف بالبقاء في مجال السياسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الباكستاني السابق المحتجز نواز شريف

سمحت اللجنة الانتخابية في باكستان اليوم الثلاثاء لإبنة رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف بالقيام بتولي منصب سياسي بارز على الرغم من اتهامات الفساد.

وقال المحامي ظفر الله خان للصحفيين " اللجنة الانتخابية في باكستان قضت بأنه يحق لمريم شريف تولى منصب نائبة رئيس حزبها ".

وكان جرى انتخاب مريم لتولي منصب نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز، وقد تصدرت المشهد السياسي في جناح المعارضة خلال الأشهر الأخيرة.

وكان نواب من الحزب الحاكم الذي ينتمى له رئيس الوزراء عمران خان قد تواصلوا مع اللجنة الانتخابية بشأن تعيين مريم، وقالوا إن أي شخص" مدان" ليس مؤهلا لتولي منصب في الحزب.

وقال المحامي ظفر الله "لا يوجد دستور أو قانون يحظر تولى أي شخص منصب في حزب سياسي".

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وكانت المحكمة العليا قد عزلت نواز شريف عام 2017 على خلفية اتهامات بالفساد.

وقضت المحكمة لاحقا بعدم إمكانية مشاركة شريف في الحياة السياسية بقية حياته.

واعتقلت هيئة لمكافحة الفساد في باكستان الشهر الماضي مريم نواز على خلفية اتهامات بالفساد.

ويجرى احتجازها في سجن في مدينة لاهور بشرق باكستان، حيث يمكنها لقاء أبيها ، الذي يقضي عقوبة السجن سبعة أعوام.