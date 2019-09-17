الكرملين: لم نتلق طلباً للوساطة بين السعودية وإيران

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لم يتلق طلبا رسميا من أي طرف حتى تلعب موسكو دور الوسيط بين السعودية وإيران في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو لم تحصل على أي معلومات جديدة بشأن الهجوم قد تفضي إلى أي نتائج نهائية.

وأضاف “لا نحبذ أي نوع من الاتهامات أوالنتائج المتسرعة بشأن المسؤول عن هذا الهجوم”.