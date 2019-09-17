24 قتيلاً بعد تفجير انتحاري في تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قال مسؤول طبي أفغاني اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 24 شخصاً قتلوا في تفجير انتحاري بتجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني، في إقليم باروان بوسط أفغانستان. وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصاً في الانفجار الذي وقع في مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم، حسب قاسم سانجين، مدير المستشفى العام بالإقليم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل منشأة يستخدمها المشاركون في التجمع الانتخابي. وأضاف أنه لم يصب أي من أعضاء الحملة الانتخابية في الحادث.

