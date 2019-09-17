الكرملين: لا أحد طلب منا الوساطة بين السعودية وإيران

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لم يتلق طلباً رسمياً من أي طرف لتلعب موسكو دور الوسيط بين السعودية وإيران، بعد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن "موسكو لم تحصل على أي معلومات جديدة عن الهجوم قد تفضي إلى أي نتائج نهائية". وأضاف "لا نحبذ أي نوع من الاتهامات أوالنتائج المتسرعة حول المسؤول عن هذا الهجوم".

