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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لم يتلق طلباً رسمياً من أي طرف لتلعب موسكو دور الوسيط بين السعودية وإيران، بعد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن "موسكو لم تحصل على أي معلومات جديدة عن الهجوم قد تفضي إلى أي نتائج نهائية". وأضاف "لا نحبذ أي نوع من الاتهامات أوالنتائج المتسرعة حول المسؤول عن هذا الهجوم".
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كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: لا أحد طلب منا الوساطة بين السعودية وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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