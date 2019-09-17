كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة بضمانات أمنية كشرط مسبق لاستئناف المباحثات

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت كوريا الشمالية أنها طالبت الولايات المتحدة بضمانات أمنية كشرط مسبق لاستئناف المباحثات النووية المتعثرة.



وبدأ البلدان حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو 2018.

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.

والأسبوع الفائت، أعربت بيونج يانج عن استعدادها للقاء الجانب الأمريكي لإجراء "محادثات شاملة" بحلول نهاية الشهر، وهو ما عدّته واشنطن "إشارة مشجّعة".

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لكن بعد ساعات، أجرت بيونج يانج اختبار "راجمة صواريخ فائقة الحجم".

والإثنين، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في بيونج يانج إنّ "مناقشة نزع الانتشار النووي ربما يكون ممكنا حين يتم إزالة كل التهديدات والمعوقات التي تهدد نظامنا الأمني وتعوض تنميتنا في شكل واضح".

وأصرت بيونج يانج مرارا على ضرورة إدراج ضمانات أمنية كجزء من أي اتفاق، لكن لم تطلب ذلك في شكل عام كشرط مسبق لإطلاق المفاوضات.

وقال المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية الذي لم يتم تسميته في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ المباحثات على مستوى فرق العمل متوقع أن تعقد "في غضون أسابيع قليلة".

وتابع أن الأمر متروك لواشنطن لتثبت إذا كان هناك فرصة أو "مناسبة لإحداث أزمة".