عاجل.. إيران تحتجز 3 أستراليين بتهمة التجسس لصالح دولة ثالثة "لم يكشف عن هويتها"

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

روحاني

كتب متابعات_الخليج 365

قال الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، إن بلاده احتجزت 3 أستراليين بتهمة التجسس لصالح دولة ثالثة (لم يكشف عن هويتها).



وزعم إسماعيلي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن اثنين من المحتجزين التقطا صورا لأماكن عسكرية ومناطق محظورة بواسطة طائرة تصوير بدون طيار، وفق قوله.

ولم يحدد الناطق باسم القضاء الإيراني في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة طهران، هويات أو مواصفات، او حتى وقت اعتقال الأستراليين الثلاثة، حيث أكد صحة نبأ القبض عليهم وإصدار لائحة اتهام بحق اثنين منهم.

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وأضاف إسماعيلي أن السلطات الإيرانية عثرت بحوزتهما على صورا ومقاطع فيديو لأماكن عسكرية التقطتها الطائرة بدون طيار، دون أن يشير إلى موقع تلك الأماكن التي ذكرها في مستهل تصريحاته، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية).

وذكرت "تسنيم" نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن الاتهام الثالث ذو طبيعة أمنية وجاسوسية لحساب دولة أجنبية أخرى، موضحة أن لائحة الاتهام الثالثة لاتزال في مرحلة الاجراءات القضائية لإصدار رأي نهائي بشأنها.

وكانت صحيفة الجاردين البريطانية أعلنت اعتقال السلطات الإيرانية منذ أسبوع 3 استراليين بينهم 2 يحملان الجنسية البريطانية في وقت لم تؤكد فيه إيران ذلك.

وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن واحدة من المعتقلين هي أكاديمية استرالية بريطانية كانت تقوم بالتدريس في إحدى جامعات استراليا واعتقلت قبل شهر تقريبا.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاسترالية أن الوزارة تقدم المساعدة لأسر 3 أستراليين محتجزين في إيران.