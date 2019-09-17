الكشف عن سر حقد النظام القطري على السعودية ومن يدير "الجزيرة"

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الدوحة الرياض - اليمن

كشف الشيخ فهد بن عبدالله وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، عن سر حقد النظام القطري على دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً.



وقال آل ثاني في حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "لأنهم يتبعون الشيطان ويتبعون الباطل، والسعودية تقف مع الحق دائما ولم ترض ما فعله حمد بأبيه، ومن وجهة نظري صفة «الحقد» نفسها تعود لشخصية حمد بن خليفة نفسه وحمد بن جاسم"

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وتابع "دعنا نتحدث بصراحة، عندما ينعدم التقوى من قلب الشخص فلا نستغرب أن يستحوذ الشيطان على قلبه ويبتليه الله بالحقد والحسد والطمع والجشع والكذب والنفاق، وهذه كلها صفات متأصلة في الحمدين جعلت الشيطان ً يستحوذ عليهم وجعلتهم مطية لإبليس وجعلتهم يحلمون أحلام يقظة وأيضا جعلت الأعداء يستخدمونهم لطعن جسد الأمة والغدر بها".

ومضى "منذ عقود حدثت خلافات بسيطة تحدث حتى بين الإخوة في البيت الواحد، ولكن من كان في قلبه مرض سيمتطيه الشيطان كما ذكرت لك وسيعظم في نفسه تلك النزاعات ويجعل منها شرارة ينطلق منها الإجرام والخراب، ً للأمانة كان إخواننا في الخليج عامة ً والسعودية خصوصا حكماء وغاية في التسامح وغض الطرف أثناء تلك الخلافات ولكن من كان في قلبه مرض سيستمر في الحقد والبغض ومحاولة الانتقام حتى بعد حل المشكلة".

وفي رده على سؤال من يدير قناة الجزيرة القطرية، ولماذا تركز عداءها على السعودية؟ قال "يجب أن نذكر هنا أن قناة الجزيرة هي لسان أمير قطر ونحن متأكدون أن مالكها الحقيقي رسميً في منصب الأمير، وهناك تقارير أمريكية حديثة أثبتت ذلك، وما دامت هذه القناة تحت ملك تميم ووالده من قبله فإنه يتضح للجميع لماذا تركز على السعودية، يجب أن لا ننسى هنا أن قناة الجزيرة لم تعد تؤدي هذا الدور بمفردها كما كانت في الماضي فهناك أكثر من 40 قناة تساندها الآن وتقع تحت سيطرة النظام القطري مباشرة وبعضها مذكورة بالاسم في المطالب الثلاثة عشر للدول الداعية لمكافحة الإرهاب".