آل ثاني يكشف سر العلاقة الحميمة بين قطر وتركيا وإيران 

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الدوحة طهران - الخليج 365

كشف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن سر العلاقة الحميمة بين قطر وتركيا وإيران.

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وذكر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني في رد على سؤال صحيفة "عكاظ" عن سر العلاقة الحميمة بين قطر وتركيا وإيران قائلا "إذا كنت عدوا لعدوي فأنت صديقي، هذا مبدأ معروف وقائم وكل هؤلاء يشتركون في عداوة السعوديةً تحديد ً ا والخليج والعرب عموما. وللأسف النظام القطري استخدم اسم قطر لتنفيذ أجندة إيران ولخدمة المشروعالفارسي ولتنفيذ أحلام العثمانيين الجدد".

وأشار إلى أن "هناك حالة من الاحتقان والتوتر وتكميم للأفواه وهذا مبشر بقرب سقوط الزمرة الفاسدة بإذن الله، فهناك جزء كبير من مؤيدينا في الداخل وبقرب النظام نفسه ينقلون لنا الحالة السيئة التي وصل إليها النظام والأحداث ا من السفر والبعض الآخر غير معلومين ونحن نستفيد بشكل عام، بعض مؤيدينا معلومين لدى النظام وممنوع حاليً من وجودهم بالداخل".

وعن علاقة قطر بالإخوان يقول "هناك توافق في المصالح بين الطرفين جعلت كلا منهما يعمل مع الآخر، كلاهما يسعى للنفوذ والسلطة في خارج محيطه وبشكل غير نظامي ويسعون لتخريب الدول عبر تصدير الثورات إليها ونشر الفتن والخراب وتأجيج الشباب لتهيئة الجو والفرصة المناسبة للدخول في تلك الدول بشكل أسرع".

وفي دره على سؤال لماذا يدعمون الارهاب؟ • كثيرون يتساءلون عن سر حرص قطر على دعم الجماعات الإرهابية؟ أجاب "لا يوجد قانون دولي أو أعراف أو تقاليد أو دين يؤيد إسقاط الأنظمة وتفكيك الدول والتحريض على العنف، لذلك لن يُ سمح لأي دولة بالقيام بهذه المهمة بطريقة علنية ونظامية وبالتالي لم يعد أمام هذا النظام سوى اللجوء للمرتزقة والإرهابيين لأنهم هم الوسيلة الوحيدة على الأرض التي يمكن الاعتماد عليها للتخريب، ولعل أقرب مثال على ذلك تفجيرات مقديشو الأخيرة في الصومال التي ثبت بالأدلة وبالتسجيلات الصوتية وباعتراف النظام القطري عبر حساب التواصل الحكومي تورطهم فيها".