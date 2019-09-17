فهد آل ثاني: النظام القطري وقع ضحية أفعاله المُخزية  

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

تميم

كتب الدوحة - الخليج 365

قال الشيخ فهد آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن "النظام القطري وقع ضحية لأفعاله المخزية ولم يدر بخلدهم أبدا أن السحر سينقلب على الساحر".

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واضاف في حوار نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "يعلم النظام ً جيدا أنه لا يحظى بقبول شعبي وتأييد في الأوساط القطرية، وأن الشعب القطري محتقن ضدهم لذلك يخافون من الاعتراف بالمطالب الثلاثة عشر ولا يرغبون في القبول بها «بشكل علني» ً لأن مجرد القبول بها علنا سيجعل ً وضعهم أكثر تعقيدا أمام المواطنين".

وتابع "أنا أتكلم الآن «من وجهة نظرهم» وسيسبب هذا الاعتراف بمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والاعتراف بخطئهم الفادح طوال العقود الماضية بزيادة في الاحتقان الشعبي ً وسيلومهم جزء كبير من مؤيديهم وهم قلة قليلة أساسا وسيحملونهم «مسؤولية الأضرار».

ومضى "الآن النظام القطري فيه أكثر من جناح من الجنسين وتميم وجوده صوري « ٍ إلى حد ما» لكن استمراره على خطى المجرمين وتأكيده للأعمال الإجرامية إضافة إلى إصداره شخصيً ا قرارات جديدة تخدم مخططاتهم الإجرامية جعلنا نؤكد وبقوة أنه أحد أفراد العصابة، نحن نعتبر حاليً ا أن الإدارة لتميم ونحمله المسؤولية لكننا متأكدون أن ً هناك نفوذ ً ا صارخا لأجنحة أخرى تستطيع منع تميم من التوحد بالقرار في بعض الأحيان".

وأشار إلى أن "عداء النظام القطري ممنهج ومدروس بدأ منذ اليوم الأول لانقلاب حمد بن خليفة على والده والسبب الرئيسي للعداء عدم قبول دول الخليج بهذا الانقلاب، وهذا التصرف المخزي من الابن تجاه والده مما جعل والده يحاول ً العودة للحكم وكاد أن ينجح ولكن إرادة الله فوق كل شيء، منذ ذلك الحين وحقد حمد بن خليفة لا ينضب أبدا ً حتى بعد استقرار العلاقات مع الخليج، إضافة إلى أنه أصبح منذ تلك اللحظة معروفا لدى كل أسرة آل ثاني بحقده الشديد وبنقضه للمواثيق والعهود".