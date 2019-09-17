أحد أفراد الأسرة الحاكمة: عداء النظام القطري للخليج مدروس

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

تميم

كتب الدوحة - الخليج 365

قال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن "عداء النظام القطري لدول الخليج ممنهج ومدروس".



وكشف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، لـ «عكاظ» وجود حالة من الاحتقان

والتوتر لدى القطريين وتكميم نظام الحمدين للأفواه. وأشار إلى أن النظام يعلم أنه لا يحظى بقبول شعبي،

وأنه تحول لنظام بوليسي ويستخدم أجهزة الدولة لأغراض شخصية وكسلطة خاصة لأشخاص معينين داخل

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النظام. ولفت آل ثاني إلى أن النظام القطري استخدم اسم قطر لتنفيذ أجندة إيران ولخدمة المشروع الفارسي.

ً مشيرا ِ في تصريح لصحيفة "عكاظ" إلى أن عداء النظام القطري لدول الخليج ممنهج ومدروس وبدأ منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده والسبب الرئيسي للعداء هو عدم قبول دول الخليج للانقلاب.

وأرجع تمسك النظام القطري بجماعة الإخوان المسلمين لوجود توافق في المصالح بين الطرفين جعلت كلا منهم يعمل مع الآخر.

وأبان آل ثاني، أن حمد بن خليفة هو من ورط حمد بن جاسم في فضيحة بنك باركليز، منوها بأن النظام القطري لايثق بالقطريين سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين.