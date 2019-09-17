ترامب يكشف سبب وقوفه مع السعودية في هجوم أرامكو

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

ترامب

كتب الخليج 365 - متابعات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن الولايات المتحدة عازمة على دعم حلفائها، وذلك بعد الهجوم على منشآت نفط سعودية، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في حاجة إلى نفط أوغاز الشرق الأوسط.

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وكتب على حسابه على تويتر "لأننا حققنا أداءً جيداً للغاية في الطاقة على مدار الأعوام القليلة الماضية شكراً للسيد الرئيس!، أصبحنا مُصدّراً صافياً للطاقة، والمنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف "لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا عدد قليل جداً من الناقلات هناك، إلا أننا سنساعد حلفاءنا".

وسبق لترامب القول في تغريدة سابقة: "تعرضت إمدادات النفط في السعودية للاعتداء. وهناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، نحن على أهبة الاستعداد اعتماداً على التحقق، لكننا ننتظر أن نسمع من السعودية ما يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سنتحرك!".

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على السعودية، اتهم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إيران بأنها "وراء الهجوم".