المحامي الأسعد: وفد من السفارة حضر الى المحكمة العسكرية للقاء فاخوري ومُنع من الدخول

اشار وكيل الاسرى المحررين من معتفل الخيام المحامي معن الاسعد الى ان "جلسة استجواب العميل عامر فاخوري مستمرة والقاضية نجاة ابو شقرا تستجوبه بالملف المحال من الامن العام اما الاخبارات التي تقدم بها الاسرى لم تصل بعد الى قاضي التحقيق العسكري"، لافتا الى انه "بعد جلسة الاستجواب ستتخذ ابو شقرا قرارها وأرى انها ستسطر مذكرة توقيف بحقه".

وكشف الأسعد أن "وفدا من ​السفارة الاميركية​ حضر الى ​المحكمة العسكرية​ للقاء العميل فاخوري ولكن لم يتم السماح لهم بالدخول الى المحكمة لانه لا يوجد اتفاقيات مع ​اميركا​ في هذا المجال"، مشددا على ان "المسار القضائي ممتاز حتى الآن".