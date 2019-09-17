فنيانوس عرض مع أحمد الحريري كافة المستجدات الراهنة في البلاد

عرض وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه مع امين عام ​تيار المستقبل​ ​احمد الحريري​ كافة المستجدات الراهنة في البلاد، وتطرقا إلى المشاريع الإنمائية . وتابع الوزير فنيانوس التطورات المحلية والإقليمية والأعمال الإنمائية المناطقية مع عضو التكتل الوطني النائب ​اسطفان الدويهي​.

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