برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعين اللبناني مايكل حداد سفيرا إقليميا للنوايا الحسنة

أعلن المكتب الإقليمي للدول العربية التابع ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ (UNDP) تعيين محترف رياضات التحمل ال​لبنان​ي، مايكل حداد سفيرا إقليميا للنوايا الحسنة لدعم وتسريع إجراءات التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ في المنطقة العربية وحول ​العالم​. وعلق حداد على نبأ تعيينه، معتبرا انه "يجب أن يتصدر تغير المناخ قائمة الاهتمامات ذات الأولوية التي تدفعنا جميعًا إلى العمل.، في لبنان، وعبر المنطقة العربية، بل وفي كل مكان."مضيفا:"أنا متحمس للغاية للعمل بشكل وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في تسليط ​الضوء​ على أكبر خطر يهدد إنسانيتنا المشتركة اليوم".

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