اسامة سعد: بعض الصغار الصغار يتحدثون عن العفو عن عملاء مرتكبين لجرائم ومجازر

وجّه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ التحية لكل ​القوى الوطنية​ اللبنانية والفلسطينية التي واجهت الاحتلال الصهيوني، وتمكنت من دحره وهزيمته . وقد خصّ سعد بالتحية الشهداء والأسرى والجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن عزّة الوطن وكرامة المواطن.

وفي كلمة ألقاها في احتفال أقيم في ​ساحة الشهداء​ في صيدا لمناسبة الذكرى 37 لانطلاقة جبهة ​المقاومة​ الوطنية اللبنانية، شجب سعد محاولات تبييض صفحة العملاء الذين عملوا في خدمة العدو، وارتكبوا أفظع المجازر بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني. ودعا إلى مواجهة النظام الطائفي ​الفاسد​ الذي يتحكم به لصوص غير مؤتمنين على مصلحة أبناء ​الشعب اللبناني​ وحقه في العيش الكريم.

حضر الاحتفال إلى جانب الدكتور أسامة سعد ممثلو الأحزاب اللبنانية و​الفصائل الفلسطينية​، وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية ونسائية ورجال دين، وحشد من ​الشباب​.