وجّه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد التحية لكل القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية التي واجهت الاحتلال الصهيوني، وتمكنت من دحره وهزيمته . وقد خصّ سعد بالتحية الشهداء والأسرى والجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن عزّة الوطن وكرامة المواطن.
وفي كلمة ألقاها في احتفال أقيم في ساحة الشهداء في صيدا لمناسبة الذكرى 37 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، شجب سعد محاولات تبييض صفحة العملاء الذين عملوا في خدمة العدو، وارتكبوا أفظع المجازر بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني. ودعا إلى مواجهة النظام الطائفي الفاسد الذي يتحكم به لصوص غير مؤتمنين على مصلحة أبناء الشعب اللبناني وحقه في العيش الكريم.
حضر الاحتفال إلى جانب الدكتور أسامة سعد ممثلو الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية ونسائية ورجال دين، وحشد من الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر اسامة سعد: بعض الصغار الصغار يتحدثون عن العفو عن عملاء مرتكبين لجرائم ومجازر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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