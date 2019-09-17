سكاف: لرفع الصوت بوجه الطبقة السياسية التي لم تقدم حتى الآن أي تقدم ملحوظ

حثت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ ​الشباب​ على المبادرة إلى التغيير وصناعة مستقبل أفضل، معتبرة خلال مشاركتها في المخيم الصيفي الذي أقامه شباب الكتلة الشعبية في "محمية عميق" البقاعية بمناسبة ​عيد الصليب​ أن "​لبنان​ يمر بظروف دقيقة وصعبة نتيجة السياسات الخاطئة التي تقوم على منطق المحسوبيات و​المحاصصة​، بالإضافة إلى استشراء الهدر والفساد في كل مفاصل ​الدولة​، وهذا ما يدفعنا جميعًا إلى رفع الصوت بوجه الطبقة السياسية التي لم تقدم حتى الآن أي تقدم ملموس في مجال الإصلاح و​مكافحة الفساد​ والانتقال إلى دولة حقيقية قائمة على احترام المواطن وتلبية أبسط احتياجاته ومقومات عيشه وصموده في أرضه".

وكان للبيئة أيضًا حصة كبيرة ضمن فعاليات هذا المخيم، حيث قام المشاركون بجولة بيئية في المنطقة، تخللها حملة توعية من المشرفين حول أهمية المحافظة على ​البيئة​ ومواجهة كل يسعى لتخريبها وتلويثها، كما وعمدوا الى غرس ٢٠٠ شجرة في أرجاء المحمية.