أيوب عرض سبل التعاون مع وفد من جامعات بيلاروسيا

استقبل رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، وفدا يمثل أكثر من 10 جامعات في ​بيلاروسيا​ برئاسة نائب وزير التعليم البيلاروسي سيرغي رودي، وتم البحث في التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات في بيلاروسيا، كما سلمه الوفد ورقة اقتراحات لإنجاز اتفاقيات مستقبلية بين الجانبين.

ووضع الوفد أيوب في صورة التسهيلات التي تمنحها السلطات البيلاروسية للطلاب اللبنانيين الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا في جامعات بيلاروسيا.

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