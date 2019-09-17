الرئيس الإسرائيلي يتعهد بتفادي انتخابات تشريعية ثالثة

تعهد الرئيس ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​ بـ"تجنب ​انتخابات​ تشريعية ثالثة بعد الاستحقاق الذي انطلق اليوم، وآخر جرى في نيسان الماضي، داعيا إلى أوسع مشاركة في الاقتراع، مؤكداً "إنني سأبذل قصارى جهدي للحصول على ​حكومة​ منتخبة في إسرائيل خلال أقرب وقت ممكن ولتجنب عملية انتخابية أخرى".

ولفت إلى انه "يتفهم الشعور بالإحباط لدى الجمهور عند العودة إلى صناديق الاقتراع، لكنه حث الناخبين على المشاركة النشطة في التصويت"، مذكرا إياهم بـ"أن في لعبة الديمقراطية لا يأتي التأثير في ​السياسة​ إلا من خلال صناديق الاقتراع"، مشيراً إلى أنه "إذا فشل مرشح ما في تشكيل حكومة ، فسوف يمنح مشرعا آخر فرصة، وإذا لم يتسن العثور على مرشح مناسب، فيمكن أن يطلب منه 61 من أعضاء ​الكنيست​ إعطاء تفويض لأي مشرع يتم اختياره، بما في ذلك عضو الكنيست الذي منح المحاولة الأولى".