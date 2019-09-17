شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: ننسق مع لجنة السياحة بالبرلمان لاعتماد مسار العائلة المقدسة كمزار عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة السياحة بالحزب، أن "الوفد" سيتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة السياحة بمجلس النواب لاعتماد تنفيذ مسار العائلة المقدسة كمزار عالمى، وحل العقبات التي تواجه الرحلة، وكيفية التسويق لها عالميا، نظرا لأن نجاحها يعتبر بمثابة دفعة قوية لتنشيط السياحة في مصر، فمن المتوقع أن تمثل رحلات الحج المسيحي نسبة كبيرة من السوق السياحي في مصر.

وشددت رمزى فى بيان اليوم، على ضرورة الاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة، والعمل على حل المشكلات التي تتعرض لها في أسرع وقت، مشيرة إلى أن البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر، دعا كافة المسيحيين فى كل أنحاء العالم لزيارة مصر.

ونوهت مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن الحدث تاريخي وديني واقتصادي مهم ومؤثر، فاعتماد بابا الفاتيكان مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ضمن رحلات الحج المسيحي، يجعل مصر قبلة للزائرين من جميع دول العالم، فهي فرصة ذهبية للنهوض بالسياحة المصرية.