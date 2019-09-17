المنار: المحامية الاميركية للعميل الفاخوري تلتقي قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا

ذكرت قناة "المنار" المحامية الاميركية للعميل عامر الياس الفاخوري تلتقي قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا في ​المحكمة العسكرية​، وذلك على هامش جلسة استجواب العميل الفاخوري في المحكمة العسكرية.

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